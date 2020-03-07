Fenerbahçe-Denizlispor maçının muhtemel ilk 11'leri

Türkiye'den AB'ye tepki: Türkiye'ye çağrı yapmak yerine önce verdiğiniz sözleri tutun

ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey: Ruslar ve Esed İdlib'de kazanamaz sebebi ise Türkler

İlber Ortaylı gerçeği açıkladı 'Kremlin'in her odasında o figür var'