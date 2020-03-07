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Fenerbahçe-Denizlispor maçının muhtemel ilk 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde tekrar çıkış arayan Fenerbahçe evinde Denizlispor'u konuk ediyor.

Ülker Stadyum'unda oynanacak maç 20:00'da başlayacak, karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Maçın canlı yayınını ise beIN Sport yapacak.

İki takımın eksikleri

Fenerbahçe'de Garry Rodriguez, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Emre Belözoğlu'nun durumu maç saatinde belli olacak.

Denizlispor'da Tolgahan Acar, Sackey, Tiago Lopes ve Mbamba maç kafilesinde olmayan isimler.

Muhtemel ilk 11'ler 

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Dirar, Kruse Deniz, Muriç

Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Aissati, Murawski, Sacko, Recep, Barrow, Estupinan

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