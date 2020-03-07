HABER /  YEREL

Diyarbakır'da dikkat çeken uyuşturucu operasyonu 10 kişi tutuklandı

Operasyonda 94 adedi küçük paketler halinde satışa hazır olmak üzere toplam 22 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Abone ol

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucunun kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak 3 ay boyunca Bismil'de teknik ve fiziki takip yapıldı.

Esrar, tabanca, fişek

Çalışmada, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirerek okul önlerinde torbacılık yapanlara uyuşturucu temin eden suç organizasyonu içerisinde yer alan şüpheliler hakkında 26 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 94 adedi küçük paketler halinde satışa hazır olmak üzere toplam 22 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Hepsi tutuklandı

Gözaltına alınan H.S. (27), N.Y. (34), R.Ç. (27), R.O. (25), C.K. (33), M.D. (24), K.T. (31), G.K. (30), Ş.A. (36) ve R.K. (27) emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Hulusi Akar'dan 'İdlib mutabakatı' değerlendirmesi: Önemli bir adım atıldı
Merkez Bankası'ndan 'tüketici kredisi' kararı! Dikkat çeken düzenleme
Türkiye'den AB'ye tepki: Türkiye'ye çağrı yapmak yerine önce verdiğiniz sözleri tutun
ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey: Ruslar ve Esed İdlib'de kazanamaz sebebi ise Türkler
İlber Ortaylı gerçeği açıkladı 'Kremlin'in her odasında o figür var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kara kaplı defter ve 3 farklı kalem sürprizi
ÖNCEKİ HABERLER
Kocasıyla fuhuş yapması için hayat kadınına 1500 lira vermiş
Fenerbahçe-Denizlispor maçının muhtemel ilk 11'leri
Erbil'de ilk koronavirüs vakası! Ölümcül virüs yanıbaşımızda
BM'den uluslararası topluma Türkiye'ye daha fazla destek çağrısı
Fed'den Asya'dan gelen dolarları karantinaya almaya başladı
6 Mart cuma hutbesi 2020 konusu nedir Diyanet
Yorumlar