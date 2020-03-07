HABER /  GÜNCEL

Başkan Aktaş'tan Kadınlar Günü'e anlamlı klip

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, belediye personeli olan kadınların görev başında çekilmiş görüntülerinin yer aldığı kliple kutladı.

Abone ol

Başkan Aktaş, ''Gelin; bu özel günü bir gün değil, her gün kutlayalım. Çünkü kadınlarımız her gün kıymetli'' dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan kadınlar, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan özel klipte bir araya geldi.

Büyükşehir bünyesinde görevli kadın itfaiyeci, otobüs şoförü, park bahçeler personeli, vatman, hemşire, ana okulu öğretmeni ve veteriner hekim çalışma alanlarında görüntülendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da klipte; ''Şimdi kadınların ne kadar değerli olduğunu anlatan cümleler söylesek klişe olacak. Bence söylediklerimizden çok yaptıklarımız daha önemli. Gelin; bu özel günü bir gün değil, her gün kutlayalım. Çünkü kadınlarımız her gün kıymetli''diye mesaj verdi. Kliple birlikte billboard, gazete ve sosyal mecralardan yayınlanan mesaj Bursalıların büyük beğenisini topladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ronaldinho tutuklandı! Futbolun efsanesinin işlediği suç pes dedirtti
Ev alacak vatandaşlar dikkat! Uzmanı uyardı sakın bu tuzağa düşmeyin
Numan Kurtulmuş'tan İdlib'le ilgili çarpıcı yorum: Oynanan oyunun farkındayız
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti
Esed'in karargahında ölümcül virüs paniği! Karargah binası tahliye edildi
TBMM'de özel alanlar izleniyor mu? Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Barrus London Peri Masalı isimli İlkbahar Yaz koleksiyonu görücüye çıktı
Bakan Kurum: Kanlı senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye
Nijerya bu haberle çalkalanıyor: 70 bin hayalet işçi tespit edildi
Sahte koronavirüs paylaşımı yapanlar adli mercilere bildirilecek
Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı dehşeti: 2 kişi öldü
İstanbul'da coronovirüsü var mı? Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Yorumlar 3 yorum