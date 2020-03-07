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Oda arkadaşının gözünü oydu aynı şeyi daha önce de yapmış babaannesini öldürmüş

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da hastane odasında beraber kaldığı Sultan Güner'in iki gözünü oyan N.K.'nın geçen yıl babaannesini baltayla öldürdüğü, başka bir hastanede de bir hastanın gözünü diş fırçası sapıyla oymaya çalıştığı ortaya çıktı.

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Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak tedavi gören şizofreni hastası N.K. (36), 1 Mart'ta aynı odada kaldığı 3 çocuk annesi Sultan Güner'in iki gözünü parmağıyla oydu. Sultan Güner (57), götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi ile 1 başhekim yardımcısının da aralarında bulunduğu 8 personel açığa alındı. N.K. de tek kişilik sünger odada gözlem altına alındı.

Babaannesini baltayla parçalamış

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, N.K.'nin, 2015 yılında kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü babaannesi K.K.'yi (85) baltayla öldürdüğü ortaya çıktı. N.K.'nin bu olaydan sonra tutuklandığı, akli dengesinin bozuk olduğu anlaşılınca tedavi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığı belirlendi.

Manisa'da da diş fırçasıyla oymaya çalışmış

Burada da birlikte kaldığı bir hastanın gözlerini diş fırçasıyla oymaya kalktığı, ancak görevliler tarafından engellendiği bildirildi. N.K.'nin, bu olaydan sonra Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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