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İran Devrim Muhafızları Komutanı Suriye'de öldürüldü

 İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'deki üst düzey mensuplarından Ferhad Debiriyan'ın Şam'da öldürüldüğü bildirildi. 

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İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'nin başkenti Şam'daki Zeynebiyye bölgesinin sorumlusu Debiriyan'ın dün gece Şam'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

İranlı komutanın nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi. 

Debiriyan'ın terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin antik Tedmür (Palmira) kentini işgal ettiği 2015'te Tedmür komutanı olarak görev yaptığı belirtildi. 

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