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İstanbul Fatih'te öldürülen bankacı kadının katili en yakını çıktı! Eşi her şeyi itiraf etti

İstanbul Fatih'te kan donduran bir kadın cinayeti yaşandı. 32 yaşındaki bankacı Pınar Baykan dün evinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Gözaltına alınan Pınar Baykan'ın eşi Erhan Baykan sorgusunda eşini öldürdüğünü itiraf etti.

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İSTANBUL Fatih'te yaşanan bir kadının cinayetinin faili ortaya çıkarıldı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan bankacı ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Pınar Baykan, dün evinde bıçaklanarak öldürülmüştü.

Cinayetin ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katilin izini buldu.

Ekipler, Pınar Baykan'nın eşi Erhan Baykan'ı gözaltına aldı.

'Ekonomik sıkıntıdan dolayı tartıştık'  

Şüpheli Erhan Baykan'ın ifadesinde 7 yıllık evli olduklarını, ekonomik sıkıntılardan dolayı zaman zaman tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Erhan Baykan sorgusunda, olay günü işe gitmeden önce tartıştıklarını, ardından da eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Şüpheli adliyeye sevk edildi.

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