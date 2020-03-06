Zonguldak'ta bir kişi husumetlisi tarafından cadde ortasında tabancayla vuruldu
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde husumetlisi Bülent B. tarafından cadde ortasında tabanca ile vurulan Eyüp K., ağır yaralandı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, aralarında husumet bulunan Eyüp K. ile Bülent B., caddede karşılaştı.
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Bülent B., belindeki tabanca ile Eyüp K.'ye ateş etti.
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Ağır yaralanan Eyüp K., kanlar içerisinde kalırken; Bülent B. ise kaçtı.
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İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Eyüp K., özel hastaneye kaldırıldı.
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