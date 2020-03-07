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Bakan Kurum ilk kez anlattı! Şehit babasıyla yaşadığı yürek burkan diyalog

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İdlib şehidi Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in babasıyla yaşadığı yürek burkan diyaloğu anlattı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesinde şehit babasıyla duygusal bir konuşma yaptığını belirterek, "Cenazemizi defnettikten sonra şehidin babası İbrahim amca iyice yoruldu, bitkin düştü. İbrahim amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun' dediğimde, 'Yok Bakanım, araba perişan olur. Bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem' dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi." diye konuştu.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Medya Buluşması" programında, basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtlayan Bakan Murat Kurum, kentte çevre, kentsel dönüşüm, millet bahçesi ve TOKİ yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

"Arabaya çamurlu ayakkabıyla binmem" anısı

Konya'daki bu törenin ertesi gününde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in törenine katıldığını belirten Kurum, yaşadığı o duygusal anları şu sözlerle aktardı:

Yozgat'ta aynı kalabalık ve hüzünde şehit cenazemiz vardı. Namaz esnasında şehidimizin babası İbrahim amca geldi. Ayaklarında, dizinde her halde sorun vardı, zor oturdu. Cenaze namazını kıldık. Cami ile mezarlık arası yarım saatlik bir mesafeydi. Ayaklarındaki rahatsızlığa rağmen, 'ben oğlumun omuzlarda gitmesini istiyorum, sevaptır' dedi. Bütün kardeşlerimizle omuzlarda cenazemizi götürdük.

Cenazemizi defnettikten sonra şehidin babası İbrahim amca iyice yoruldu, bitkin düştü. 'İbrahim amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun' dediğimde, 'yok Bakanım, araba mahvolur. Bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem' dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi.

"Bir emrin, isteğin var mı diye sordum"

Giderken ise 'bir emrin, isteğin var mı' diye sordum. 'Vatanımız, devletimiz sağ olsun. Köyde imamımız yok, bir imam gelirse en azından köyümüze hizmet eder' dedi. Vali Bey'e söyledik, bir imam görevlendirilmesi yapıldı. Anadolu irfanında, kendisi için bir şey istemeyen vakur ve tok bir duruş sergileyen İbrahim amcalarımız, kahramanlarımız ve şehitlerimiz var. Rabbim onların kıymetini bilenlerden eylesin.

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