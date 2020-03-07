Fatih Terim'den takımına Sivas maçı öncesi bomba motivasyon konuşması

Süper Lig'in 25. haftasında zorlu Sivasspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim'den takımına dikkat çeken bir motivasyon konuşması geldi. Terim, "Şimdilik Beşiktaş maçını unutun, Sivas'ı yenelim diğer bütün maçları da kazanabiliriz" dedi.

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Lig'de üste üste alınan galibiyetler ile güzel bir seri yakalayan Galatasaray futbol takımının teknik patronu Fatih Terim, dünkü taktik antrenman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Süper Lig’de elde ettikleri 8’de 8’lik galibiyet serisi sebebiyle öğrencilerini bir kez daha tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, sezonun kalan dönemini değerlendirirken, Sivasspor maçının önemine özellikle vurgu yaptı.

"Tam zamanında, çok iyi bir çıkış yakaladık''

Şampiyonluk yolunda çok önemli bir kredi kazandıklarını, ancak tamamen yarışın içinde kalmak için, içeride dışarıda fark etmeden 3 puan için mücadele etmek zorunda olduklarını belirten Terim, “Amansız bir yarıştayız. Tam zamanında, çok iyi bir çıkış yakaladık. Kritik anlarda kazandığımız puanların bir anlamı olması için, pazar günü de sahadan galip ayrılıp rakiplerimize gözdağı vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

"Her maçı kazanabiliriz''

Kalan tüm maçlarını kazanmaları halinde şampiyon olacaklarını hatırlatan Fatih hoca, “Bunu başarmak mümkün mü? Neden olmasın! Siz böyle oynadıkça, böyle mücadele edip konsantre oldukça, rakip ayırt etmeksizin Türkiye’deki her maçı kazanabiliriz" dedi.

"Beşiktaş derbisini unutun"

Beşiktaş maçı için ise Terim, "Sizden şimdilik Beşiktaş derbisini unutup tamamen Sivas maçına odaklanmanızı istiyorum. Bu, bizim için bir kırılma maçı olabilir. Tek bir galibiyet bile bizi son derece avantajlı bir konuma getirebilir. Bundan sonraki haftalar için de ciddi bir kredi kazanabiliriz” diye konuştu.

"Bizi hayal kırıklığına uğratamayacağınıza eminim''

Son haftalardaki hücum planından taviz vermeyeceklerini de hatırlatan Terim, “Rakibimiz çok güçlü. Ligin en iyi mücadele eden takımlarından biri. Ancak biz de yine kendi oyunumuzu oynayacağız. Sivasspor’un artı ve eksi yönlerini biliyoruz. Burada yaptığımız çalışmaları sahaya yansıttığınızda neler olabileceğini hep beraber gördük" sözlerini kullandı.

Terim son olarak, "Yine burada konuştuklarımızı yerine getirme konusunda bizi hayal kırıklığına uğratmayacağınızdan eminim. Şimdi sizden tamamen bu maça odaklanmanızı istiyorum” dedi.