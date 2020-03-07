Bakan Varank'tan koronavirüs maskesi çıkışı: Müsaade etmeyeceğiz

Koronavirüs maskeleriyle ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun. Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz" açıklaması yaptı.

Abone ol

Bakan Mustafa Varank, Kayseri'de katıldığı ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuştu.

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, zaten birçok yapısal problemle karşı karşıya olduklarını anlatan Varank, şimdi buna bir de koronavirüs salgınının eklendiğini belirtti.

Stratejik bir pozisyona sahip

İşin insani boyutunun yanı sıra, ekonomik etkilerinin de belirsizlikleri artırdığını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Çin, çok kritik bir global oyuncu. Küresel üretimin beşte birini tek başına gerçekleştiriyor. Tedarik zincirlerinde stratejik bir pozisyona sahip. Dolayısıyla Çin’deki bir tıkanma, daralma, pek çok ülkeyi ciddi biçimde sarsabilir. Uluslararası kuruluşlar 2020 yılına ilişkin büyüme tahminlerini aşağıya çekiyor. Bakıyorsunuz, hava trafiğinde ciddi bir düşüş var. Uluslararası toplantılar, konferanslar, iş fuarları iptal ediliyor. Merkez bankaları ancak telekonferanslar yoluyla bir araya geliyor, atılabilecek adımları tartışıyorlar. ABD Merkez Bankası olağanüstü toplandı, bir anda 50 puanlık faiz indirimi yaptı. IMF ve Dünya Bankası birbiri ardına finansman paketleri açıkladı. Yani herkes bir taraftan da bir şeyler yapmaya çalışıyor.

"Bize etkisi nasıl olur?"

"Peki bunun bize etkisi nasıl olur?" diye soran Bakan Varank, "Elbette konuşmak için erken. Tedarik yetersizliğinden kaynaklanabilecek etkileri sürekli takip ediyor, hammadde ve yarı mamul tedarikinde olası daralmalara ilişkin yol haritamızı belirlemeye çalışıyoruz. Bu manada sanayi odaları ve üreticilerle yakın irtibat halindeyiz. Koordinasyonu en üst seviyede tutuyoruz. Sanayicilerimizin de global piyasa dinamiklerini yakından izlemesi gerekiyor" dedi.

"İhtiyacın kat kat üstünde kurulu kapasitemiz var"

İşin bir de sağlık ekipmanları ayağı olduğunu anlatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

Medikal ve koruyucu malzemelerle ilgili olarak da yine üreticilerimizle koordine halindeyiz. Türkiye’deki ihtiyacın kat kat üstünde kurulu kapasitemiz var. Bunun için üretimin önemli bir kısmı zaten ihraç ediliyor. Vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun. Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Aynı zamanda yurt dışından alınan ara mamullerin yerli üretimi için de çalışmaları hızlandırdık. Üreticilerle Ar-Ge merkezlerini bir araya getiriyoruz. Böylece sahada kullanılan ve herkesin rahatlıkla erişebileceği daha da düşük maliyetli ürünlerin önü açılacak. Sağlıktan ticarete, sanayiden turizme, ulaştırmadan milli eğitime varıncaya dek tüm bakanlıklarımız bu konuda yekvücut oldu.İşi en başından bu yana büyük bir titizlikle ele alıyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyeti sürdüreceğiz.