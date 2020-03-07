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Ölümcül virüs yüzünden kapatılan Kabe yeniden ibadete açıldı

SUUDİ ARABİSTAN'da Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için ziyarete kapatılan Kabe, dezenfekte işlemi tamamlanarak yeniden ibadete açıldı.

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Suudi Arabistan’da Koronavirüs vakaların 5’e yükselmesiyle önlemler alan yetkililer, Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek Kabe’yi geçici olarak ibadete kapatmıştı.

Geçici kapatma kararı verilmişti

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, kapatılma kararını, "Krallık, Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek için umreyi durdurup, Peygamber’in camisini (Mescid-i Nebevi) geçici olarak ziyaretçilere ve yerel halka kapattı" sözleriyle açıklamıştı. 

Kabe bugün tekrar ziyarete açıldı. Kabe, en son 1979 yılındaki 'Kabe baskınında' ibadete kapatılmıştı.

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