Hakan Şükür'ün olay paylaşımı Beşiktaşlıları resmen çıldırttı
ABD'de yaşayan FETÖ firarisi Hakan Şükür, Beşiktaş-Ankaragücü maçında Sedat Ağçay'ın pozisyonuyla ilgili yaptığı olay paylaşıma yorum yağdı.
FETÖ firarisi Hakan Şükür, 2011 yılında girdiği siyasi hayatıyla ilgili 9 yıl aradan sonra "Hiç istemiyordum, baskı yaptılar, pişman oldum" itirafları olay olmuştu.
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Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı yorumla yeniden gündeme oturan Hakan Şükür, "Ankaragücü'nün Net penaltısı güme gitmiş" sözleriyle Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti. İşte yaşananlar...
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Derbi öncesi moral
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş-MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Ligde 13. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını da 43'e çıkardı.
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Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan siyah-beyazlı takım, gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi moral buldu.
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