Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Nabil Dirar kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'den karşılaşma öncesi sakatlık haberi geldi.Abone ol
Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hesaplar 3 puan üzerine kurulu.
Ersun Yanal'ın istifasının ardından bu hafta Zeki Murat Göle idaresinde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilere karşılaşma öncesi şok bir sakatlık haberi geldi.
Kadrodan çıkarıldı
Trt Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sakatlığı nedeniyle Yukatel Denizlispor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Sarı-lacivertlilerde Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues ve Falette'in sakatlığı devam ederken Emre Belözoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.
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