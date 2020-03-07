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Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Nabil Dirar kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'den karşılaşma öncesi sakatlık haberi geldi.

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Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hesaplar 3 puan üzerine kurulu.

Ersun Yanal'ın istifasının ardından bu hafta Zeki Murat Göle idaresinde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilere karşılaşma öncesi şok bir sakatlık haberi geldi.

Kadrodan çıkarıldı

Trt Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sakatlığı nedeniyle Yukatel Denizlispor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Sarı-lacivertlilerde Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues ve Falette'in sakatlığı devam ederken Emre Belözoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

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