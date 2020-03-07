Çin'de koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü! Enkaz altında 70 kişi var

Ölümcül virüsün başlayıp dünyaya yayıldığı Çin'de karantinaya alınan koronavirüs hastalarının kaldığı beş katlı bir otel çöktü. Enkaz altında en az 70 kişinin kaldığı söyleniyor..

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Son dakika haberine göre; Çin'de koronavirüs oteli çöktü! Enkaz altında onlarca kişinin olduğu bildirildi.

İngiliz Mirror gazetesinin aktardığına göre, Çin'de karantinaya alınan koronavirüs hastalarının kaldığı beş katlı bir otel çöktü. Enkaz altında en az 70 kişinin kaldığı bildirildi.

23 kişi kurtarıldı

Quanzhou'daki The Xinjia Hotel'in 5 katlı olduğu belirtildi. 23 kişi kurtarılırken enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken enkaz altından çıkarılanların bilgisi paylaşılmaya devam ediyor.

Bölgeye intikal eden çok sayıda arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi. En az 70 kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Çin medyasına göre, binada korona virüsü şüphesiyle karantina altında tutulan insanlar kalıyordu.