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Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Giresun'da bahçe motoruyla ağaç kesen 24 yaşındaki Ahmet Abanuz motorun sıçramasıyla şah damarı kesilerek olay yerinde hayatını kaybetti.

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Giresun'un Bulancak ilçesinde, odun keserken elektrikli testereyle boynundan yaralanan kişi hayatı kaybetti. Giresun'un Bulancak ilçesi Erdoğan köyünde ağaç kesen Ahmet Abanuz'un kullandığı ağaç motoru bir anda arıza verdi. Arızanın ne olduğuna bakmak isteyen Abanuz ağaç motorunu tamir etmeye çalıştığı sırada motorun bir anda çalışıp sıçramasıyla şah damarı kesildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde genç adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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