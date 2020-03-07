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TEM'de korkunç kaza! Biri uçtu, diğeri asılı kaldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda 5 aracın karıştığı kazada bir otomobil 10 metre yükseklikteki viyadükten düşerken, bir hafriyat kamyonu da viyadükte asılı kaldı. Kazada 7 kişi yaralandı.

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Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hamza Dere Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Sedat Y. idaresindeki 34 PN 3356 plakalı otomobil, İbrahim G. yönetimindeki 34 UEG 19 plakalı hafriyat kamyonu ile plakası öğrenilemeyen 1 tır, 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Sedat Y. İdaresindeki otomobil demir bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikteki viyadükten aşağı düştü. İbrahim G. yönetimindeki hafriyat kamyonu ise viyadükte asılı kaldı. Kazada viyadükten aşağı uçan otomobildeki 5 kişi ile diğer araçlardaki 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, viyadükten düşen otomobildeki yaralıları dışarı çıkarttı. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA TEM’İ TRAFİĞE KAPATTI

Kaza nedeni ile TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Kapanan yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan çalışmalar ile trafik yaklaşık 1 saat sonra tek şeritten trafiğe açılabildi. Ekipler, viyadükte asılı halde kalan hafriyat kamyonunu vinç yardımı ile kaldırmak için çalışmaları sürdürüyor. Tırın kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açılacak.

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