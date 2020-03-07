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Gaziantep Trabzonspor maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'de 25. hafta maçında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Trabzonspor'un golünü 22. dakikada Caleb Ekuban kaydetti. Gaziantep FK'nın golü 53. dakikada Olarenwaju Kayode'dan geldi.

Trabzonspor'un golü sayılmadı

Trabzonspor'un 90+2. dakikada Anthony Nwakaeme attığı gol, pozisyon öncesinde Abdülkadir Ömür'ün Souleymane Diarra'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonu kenara gidip izleyen Halis Özkahya, faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşayan Trabzonspor 49 puana ulaştı ve Başakşehir'in 3 puan gerisine düştü. Gaziantep FK ise haftayı 32 puanla kapattı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, Alanyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Başakşehir'i ağırlayacak.

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