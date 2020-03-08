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Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 oldu

Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 16'ya yükseldi. Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu.

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Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, ülkede koronavirüs vaka sayısının 339 kişi artarak 949'a çıktığı belirtti. Bunlardan 45'inin yoğun bakımda olduğunu ifade eden Salomon, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 11'den 16'ya yükseldiğini kaydetti. Salomon, ölenlerin 12'sinin 70 yaşın üzerinde olduğunu söyledi.Jerome Salomon, ülke genelindeki hastanelerde koronavirüse karşı tedbirlerin artırıldığı sözlerini ekledi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında bir Türk vatandaşı da bulunuyor.

Alarm seviyesi 2'den 3'e çıkarılabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.

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