Son depremler Marmara Denizi'nde oldu İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi Yalova açıklarında AFAD verilerine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yalova, Kocaeli ve İstanbul’dan da hissedildi.

Yalova'da deprem meydana geldi. Saat 07.21'de meydana gelen depremin merkez üssünün Yalova olduğu belirlenirken, depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.



Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında meydana gelen deprem kısa süreli panik yarattı. 07.21'de meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 3.8, Kandilli Rasathanesi ise 4.0 olarak duyurdu.Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

Vatandaşlar sokağa attı kendini

Depremi hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden çıkarak bir süre evlerinin dışında bekledi. Bazı vatandaşlar ise Kuran-ı Kerim okudular.





Can ve mal kaybı meydana gelmedi

17 Ağustos Marmara Depremi’ni de yaşayan Yalova’da yaşanan deprem korku ve paniğe neden olurken her hangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi.