Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'ye en baba teknik direktörü getireceksin

Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu kötü durumdan çıkması için kurtuluş reçetesi yazan Rıdvan Dilmen, Ali Koç'la yaptığı telefon konuşmasını anlatırken ''Fenerbahçe'ye en baba teknik direktörü getireceksin'' dedi.

Teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 25. haftasında sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen müsabakayı yorumladı.

''Fenerbahçe için The end''

Fenerbahçe için sezonun bittiğini ifade eden Dilmen, "Bugünkü maçı 11'e 11 oynanmış olsaydı maç ortada derdim. Fenerbahçe için The end. diyorum. Fenerbahçe'nin işi zor derdim. Oyun zaten onu gösteriyordu. Kulüplerde planlama için futbol aklı lazım. Trabzonspor kupa maçı Fenerbahçe'nin elinde kalan tek hedefti. Maçta sakatlık yaşandı. Sağ bek Isla, santrfor Vedat Muriqi. Geride kalan 8 oyuncuya dikkatli bakın. Hepsi orta saha oyuncuları. Planlamadaki probleme bakın. Not alın iki hafta sonraki Kayserispor maçına 15 bin taraftar anca gider! Böyle durumlarda bazı taraftarlar inançlarını kaybederler." dedi.

''Ali Koç’a fikirlerimi sundum''

Ali Koç'la yaptığı telefon konuşmasını anlatan Dilmen, "Fenerbahçe artık 2020-2021 sezonunu planlamalı, bunun için de hazırlıklara şimdiden başlamalıdır. Fenerbahçe’nin yeniden yapılanması lazım. Ali Koç arada beni kendisine Teknik direktör konusunda Ali Koç’a fikirlerimi sundum." şeklinde konuştu.

''Bu seyirciye de günah değil mi?"

Fenerbahçe'nin dağıldığını belirten usta yorumcu, "Bitime 9 hafta kala, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda aldığı puan 9. Antalyaspor'un daha fazla. Kayserispor, 1 maçı eksik 9 puan. A.Gücü, 8 puan almış. Fenerbahçe, ikinci yarı küme düşüyor. Geçen sezon marta kadar küme düşmeye oynuyordu. Bu seyirciye de günah değil mi?" ifadelerini kullandı.

''Kadro planlaması açısından ciddi yanlışlar yapıldı''

Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği konusunda yaptığı hatadan bahseden Dilmen, şu ifadeleri kullandı; "Bugün maç başladığında deplasmanlarda etkili olan Denizlispor bu oyunu oynadı ve 0-0 giden oyunda daha çok pozisyonlara girdiler. Golü Fenerbahçe buldu. Ancak gole kadar Denizlispor net pozisyonu bulan takımlardı. Fenerbahçe bu sezon kadro planlaması açısından ciddi yanlışlar yaptı ve buna tercihler de eklendi.''

Altay'a tavsiye

Kaleci Altay'a tavsiyede bulunan Dilmen, "Kalecilerin tekniğinin iyi olması gerekiyor sözünden sonra herkes Taffarel, Cordoba oldu. Altay bunu çok yapıyor. Futbol basittir. Ayak içi vereceksin pası. Bu kadar. Döndürerek vermeyeceksin. Çok fazla bu şekilde yaktı çünkü." dedi.