Doğu Perinçek'ten ortalığı karıştıracak iddia! 27 Şubat'ta darbe yapılmak istendi

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat'ta çok ciddi bir durumla karşılaştığını belirterek "15 Temmuz'da gerçekleştirilemeyen darbe girişimi burada ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilmeye çalışıldı" dedi.

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Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Türkiye'nin İdlib'te ikinci kez darbe girişimine muhattap olduğunu iddia etti. Perinçek'e göre, bunu tertipleyen ABD ve İsrail'in oyunun Erdoğan Rusya hamlesi ile bertaraf etti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir Kordon Otel'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat'ta çok ciddi bir durumla karşılaştığını, 15 Temmuz'da gerçekleştirilemeyen darbe girişiminin bu olayla yapılmaya çalışıldığını söyledi.

Bu bir kez daha ispatlandı

İdlib'deki tuzağın ABD ve İsrail tarafından kurulduğunu savunan Perinçek, şöyle konuştu: "Nasıl bir tuzak kurdular, Türkiye'yi hem içte hem de dışta yalnızlaştırarak, dostlarıyla karşı karşıya getirme, Türkiye'yi uluslararası müttefiklerinden koparma operasyonuydu. Aynı zamanda iç cephede Türkiye'yi bölme operasyonuydu. Türkiye bu tuzağa düşmedi. Devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli tutumuyla Türkiye bu tuzağa düşmedi. Çünkü pusuda bekleyenler var. Türkiye kalesi düşmez. Bu bir kez daha ispatlandı ama kurulan tuzak bunun üzerineydi."

Hakaret doğru değil. Hiç kimseye hakaret etmek doğru değil

Perinçek, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı hakareti doğru bulmadığını belirterek, "Hakaret doğru değil. Hiç kimseye hakaret etmek doğru değil, hepimizi temsil eden Türkiye Devleti'nin başında olan Cumhurbaşkanına hakaretten sakınmamız lazım." dedi.

Türkiye'de yeterince demokrasinin olduğunu ifade eden Perinçek, "Demokrasi vatanseverlik zemininde olmalı. Bu vatanı savunan güçlere demokrasi olmalı. 'Bu vatanı böleceğim, ben içeride polisi, askeri vuracağım' diyene demokrasi yok. Dünkü parlamentoda yaşanan manzarayı üzüntüyle karşılıyoruz. Bu demokrasiye hizmet eden bir manzara değil. PKK'ya, HDP'ye, FETÖ'ye demokrasi yok. Onlara özgürlük yok." diye konuştu.