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Koronavirüs petrol piyasalarını da fena vurdu! Fiyatlar çakıldı 30 dolara düşebilir

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs sebebiyle dünya genelinde vaka sayısının artması piyasaları alt üst etti.

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Belirsizliklerin devam etmesi altın fiyatını arttırırken petrol fiyatlarını düşürdü. İran gibi petrol arz eden ülkelerdeki ölümler ile birlikte, diğer petrol üreticilerinin de aktivitelerinin aksaması ihtimali fiyatlar üzerindeki psikolojik baskıyı da arttırıyor. OPEC toplantısı sonrası son beş yılın en düşük seviyesini gören Brent petrolün varil fiyatı 45 dolara kadar düştü.

Yüzde 9 kayıp yaşadı 

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında ek üretim kesintisi kararının çıkmamasının ardından, ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 9 kayıp gösterdi.

30 dolara düşebilir 

Goldman Sachs’ın tahminlerine göre, coronavirüs salgını 2020’nin ilk 6 ayında küresel petrol talebini yüzde 2.1 oranında düşürecek. Standart Chartered’a göre, yılın ilk ayında geçen yıla göre günde 2 milyon varillik bir talep kaybı söz konusu. Koronavirüs, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinin Güney Doğu Asya’ya yönelik ham petrol satışlarını önemli oranda etkilerken, Rusya ile Çin arasındaki petrol ticareti etkilenmedi. Çin, Rusya’nın ucuz petrolünü depolamak için almayı sürdürdü. Dünyanın en güçlü ekonomileri, koronavirüs nedeniyle kısıtlı bir şekilde yürütülen sanayi faaliyetleri ve seyahat sektörünün zararlarını karşılamak için enerji satın almalarını düşürmek zorunda kalıyor. Merchant Commodity Fund’ın kurucusu Doug King, “OPEC+ daha fazla üretme yolunu tercih edecek ve dünya şu anda bir talep şokuyla karşı karşıya. Petrolün 30 dolara düşmesi mümkün” dedi. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın birikmiş rezervleri sayesinde, petrol fiyatlarının düşmesi senaryosuna hazır olduklarını açıklamıştı. Rusya’nın üretimi artırmayı tercih etmesiyle Suudi Arabistan’ın da benzer bir adım atması bekleniyor.

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