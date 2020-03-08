Fenerbahçe darmadağın oldu! 5 fire verdi

Fenerbahçe evinde Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalırken 4 oyuncusu gelecek hafta için cezalı duruma düştü, bir oyuncusu da sakatlandı.

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Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. 90+2. dakikada Serdar Aziz'in kafa golüyle bir puanı kurtaran sarı-lacivertliler gelecek hafta birçok oyuncusundan faydalanamayacak.

Kruse sakatlandı 4 isim cezalı

Maçın ilk yarısında Max Kruse'yi sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de bu maçta sarı kart gören Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Ozan Tufan'ın yanı sıra kırmızı kart gören Tolgay Arslan cezalı duruma düştü.

Kruse 1 ay yok

Cezalı konuma düşen 4 futbolcu Konyaspor deplasmanında görev yapamayacak. Max Kruse'nin 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.