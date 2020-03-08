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Barış Pehlivan cezaevinde darp mı edildi? Başsavcılık'tan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.

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Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, MİT şehidinin cenaze törenine ilişkin yapılan haber nedeniyle geçtiğimiz günlerde 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bazı basın yayın organlarında Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiası üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Silivri Cezaevi Savcılığı tarafından inceleme yapıldığı ve kamera görüntülerinin izlendiği aktarılarak iddiaların asılsız olduğu duyuruldu. Pehlivan'ın hiçbir infaz koruma memuru tarafından darp edilmediği ve kötü muameleye uğramadığı da açıklamada belirtildi.

Öte yandan, Barış Pehlivan'ın cezaevi idaresine ya da savcılığına bu konuda sözlü ya da yazılı herhangi bir müracaatı olmadığı öğrenildi.

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