Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kınalı-Çatalca kısmı yarın açılıyor Resmî Gazete'de yayımlandı!
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kınalı-Çatalca kesimi 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak.Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayınlandı.
Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Kınalı ile Çatalca kavşakları arasının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi.
9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak
Otoyolun söz konusu kesimi, 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak.
Erişme kontrollü karayolu olarak trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak
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