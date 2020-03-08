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Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kınalı-Çatalca kısmı yarın açılıyor Resmî Gazete'de yayımlandı!

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kınalı-Çatalca kesimi 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Kınalı-Odayeri (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Kınalı ile Çatalca kavşakları arasının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi.

9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak

Otoyolun söz konusu kesimi, 9 Mart Pazartesi gece yarısı trafiğe açılacak.

Erişme kontrollü karayolu olarak trafiğe açılacak söz konusu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak

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