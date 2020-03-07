İşte Türkiye'nin en zengin 100 Türk'ü kimin ne kadar parası var?

2 - Erman Ilıcak - Rönesans Holding 2020 Serveti: 3.20 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 3.80 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 4.00 Milyar Dolar... Geçen yılın en zengin Türk'ü olan Erman Ilıcak, servetinde bu yıl yaşanan 600 milyon dolarlık erime nedeniyle En Zengin 100 Türk sıralamasında bu defa ikinci oldu.