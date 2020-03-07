İşte Türkiye'nin en zengin 100 Türk'ü kimin ne kadar parası var?
Forbes Türkiye, 'en zenginler' listesini yayınladı. Geçen yıla göre milyarder sayısı 3 artarken, iki yıl önceye göre ise 6 azaldı. Genç milyarderlerin yükselişi de dikkatlerden kaçmadı.
Forbes Türkiye, 'en zenginler' listesini yayınladı. Geçen yıla göre milyarder sayısı 3 artarken, iki yıl önceye göre ise 6 azaldı. Genç milyarderlerin yükselişi de dikkatlerden kaçmadı.
Listenin başında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan geçen ay ayrılan Murat Ülker bulunuyor. Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk listede 3. sırada yer alırken, TFF Başkanı ve Limak Holding yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir 9, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan 25, hükûmete yakınlığıyla bilinen iş insanı Ali Ağaoğlu 37, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise 43. sırada yer aldı. Haber Global'in aktardığı liste şu şekilde:
1- Murat Ülker - Yıldız Holding 2020 Serveti: 4.70 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 3.70 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 4.80 Milyar Dolar... Geçen yıl Türkiye'nin en zengin ismi ünvanını Erman Ilıcak'a kaptıran Murat Ülker, bu yıl tahtını geri aldı. Ülker'in serveti 1 yılda 1 milyar dolar arttı.
2 - Erman Ilıcak - Rönesans Holding 2020 Serveti: 3.20 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 3.80 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 4.00 Milyar Dolar... Geçen yılın en zengin Türk'ü olan Erman Ilıcak, servetinde bu yıl yaşanan 600 milyon dolarlık erime nedeniyle En Zengin 100 Türk sıralamasında bu defa ikinci oldu.
3 - Ferit Şahenk - Doğuş Holding 2020 Serveti: 2.40 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 2.00 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.40 Milyar Dolar... Servetini 400 milyon dolar artıran Ferit Şahenk, Türkiye'nin En Zengin 3'üncü ismi ünvanını Hüsnü Özyeğin'den devraldı.