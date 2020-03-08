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Barcelona üç puanı tek golle aldı

Barcelona, sahasında konuk ettiği Real Sociedad'ı Messi'nin penaltı golüyle 1-0 yendi.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Barcelona, sahasında Real Sociedad'ı 1-0mağlup etti.

Son dönemlerde iyi futboluyla öne çıkan ve Kral Kupası'nda finale kalan Real Sociedad karşısında çok zorlanan Barcelona, 81. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle galibiyeti aldı.

Puanını 58'e yükselten Barcelona, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 43 puanda kaldı. 

La Liga'da 56 puanla ikinci sırada olan Real Madrid, yarın deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak.

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