Ali Ece'den Fenerbahçe'ye Okan Buruk önerisi

Spor yazarı Ali Ece, teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe ile ilgili tespitlerde bulunurken ''Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam gelecek sezon uzun vadeli olarak Okan Buruk'u düşünürüm.'' dedi.

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Teknik direktör Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe yönetimi teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Spor yazarı Ali Ece'den sarı-lacivertli yönetime teknik direktör tavsiyesi geldi.

NTV'de yayınlanan '90+' programında konuşan Ali Ece şu ifadeleri kullandı;

"F.Bahçe yönetimi acilen karar almamalı. Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de Trabzonspor'la oynayacaklar. Emre Belözoğlu defalarca ezeli rekabette başarılı performans sergilemiş isim. Okan Buruk-Emre Belözoğlu. Okan Buruk futbolu Emre'ye göre erken yaşta bıraktığı için teknik direktörlük için bütün gerekli çalışmaları yaptı. Teknik direktör olduktan sonra da devam etti. Okan Buruk, Sergen Yalçın örneklerinde şunu görüyoruz. Düşük bütçeli takımda kafa patlatarak Türkiye'de o kadronun yetenek toplamından daha yetenekli futbol oynatan iki isim.

''Inter örneği Conte''

Niye Okan Buruk dedim? Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam gelecek sezon uzun vadeli olarak Okan Buruk'u düşünürüm. Daha önce çeşitli mecralarda bunu konuştum. Inter örneği Conte. Allah aşkına Conte hangi kulübün efsanesidir? Juventus'un bu büyük galibiyet serisini başlatan Conte sonra Allegri geliyor. Inter bu sene büyük bir ezberi bozdu. Inter-Juventus en büyük derbidir.

''Fenerbahçe Okan Buruk'u getirmeli''

Niye Okan Buruk? Uzun vadede Conte örneğinde olduğu gibi. Fatih Terim istediği müddetçe Galatasaray'ı çalıştırır. Başarılı olma ihtimali hep yüksektir. Terim'den sonra ne olacak? Genelde haklı çıktı. Teknik direktörlüğü bıraktığı gün başkan olur. Aklın yolu bir. Fenerbahçe Okan Buruk'u getirmeli. Çünkü Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın en büyük teknik direktör kozu o.''