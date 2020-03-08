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Abdülhamid'in cep saati açık artırmayla satıldı! Ünlü iş adamı rekor fiyat vererek aldı

Osmanlı İmparatorluğunun son sultanlarından II. Abdülhamid'in cep saati açık artırmayla satışa sunuldu. 180 bin liradan satışa çıkarılan cep saati 1 milyon 100 bin liraya bir iş adamı tarafından alıcı buldu.

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İSTABUL Nişantaşı'ndaki bir galeride  "Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri" müzayedesi düzenlendi. Müzayedede 300'ün üzerinde eser satışa çıkarıldı. Onlardan en dikkat çekeni ise II. Abdülhamid'in altın cep saatiydi. Saatin satışı günler önceden duyurulunca müzayedeye ilgi yoğun oldu. II. Abdülhamid'in saati 180 bin lira açılış fiyatı ile satışa sunuldu. Saat rekor bir ücretle alıcı buldu. II. Abdülhamid'in altın cep saati, 1 milyon 100 bin liraya satıldı. Saati, Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız'ın aldığı öğrenildi.

Üzerinde Sultan II. Abdülhamid'in tuğrası bulunuyor 

Sultan II. Abdülhamid'e özel yapılmış cep saatinin markası Edward Prior. Çalışır durumdaki 18 ayar altın damgalı saat, eski Türkçe rakamlı beyaz mineli kadranlı ve ön kapağının merkezinde, lacivert mine işçilikli "Sultan II. Abdülhamid" tuğrası bulunuyor. Bordürleri ve arka kapak yüzeyi ince kalem işçiliğiyle yapılmış bitkisel motiflerle süslü olan saatin ağırlığı ise 146 gram.

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