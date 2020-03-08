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Arjantin'de şampiyon Boca Juniors

Arjantin Süper Lig'in son haftasında Gimnasia'yı 1-0 yenen Boca Juniors, 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

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Boca Juniors, ligin 23. haftasında takımın Arjantinli efsane futbolcularından Diego Armando Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia'yı La Bombonera Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi ekip, karşılaşmayı Carlos Tevez'in 72. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak üst üste 6. galibiyetini aldı.

Bu galibiyetle 48 puana çıkan Boca Juniors, son haftaya lider giren River Plate'in Atletico Tucuman deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek 47 puanda kalmasıyla tarihinin 34. şampiyonluğunu elde etti.

Böylece Boca Juniors, 36 kezle Arjantin'in en çok şampiyonluk yaşayan takımı River Plate'e bir adım daha yaklaştı.

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