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Meriç İzgi kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Meriç İzgi, sahiplendiği maymunu Koko'nun bakanlık yetkilileri tarafından alınmasının ardındaN gündem oldu. Peki Yazar Fırat İzgi'nin oğlu olan Meriç İzgi kimdir, kaç yaşında ve Meriç İzgi ne iş yapıyor?

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Meriç İzgi kimdir aslen nereli soruları merak konusu oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Meriç İzgi, sahiplendiği maymunu Koko'nun bakanlık yetkilileri tarafından alınmasının ardından Twitter üzerinden 'Kokogerigelsin' etiketiyle kampanya başlattı. Peki, Meriç İzgi kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler..

Meriç İzgi, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitim gören Meriç İzgi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçi sayısını arttırmıştır. 

Yazar Fırat İzgi'nin oğlu olan Meriç İzgi, ilerleyen süreçte kendi markasını kurmak, halihazırda üzerinde çalıştığı tasarımları bu marka çatısı altında sunmak istemektedir. 

Meriç İzgi'nin yaklaşık 250 parçalık bir koleksiyonu bulunmaktadır.

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