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Yunanistan vahşetini bir tık öteye taşıdı! Sığınmacının boynundan çıkarıldı

Anadolu Ajansı

Sınırda Yunanistan tarafından gelen plastik mermiyle yaralanan sığınmacının boynundan çıkarılan plastik mermiye saplanması için tel yerleştirildiği tespit edildi.

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Sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor. Dün Yunan askerinin makineli tüfek ile sığınmacılara ateş etmesi görüntülere de yansımıştı.

Plastik mermiyle yaralandı
Açılan ateş sonucu ölümler ve yaralanmaların olduğu sınır hattında Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk sağlık görevlileri müdahale etti.



Çivi benzeri tel yerleştirilmiş
Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı. Plastik merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek güçlendirildiği belirlendi.

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