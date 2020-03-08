Çin’de corona virüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti! Bir komşuya daha sıçradı

Taburcu edilen hasta sayısı 57 bin 65’e çıktı: Ülke genelinde şu ana kadar taburcu edilen hasta sayısının ise 57 bin 65’e çıktığı belirtildi. Komisyonun açıklamasında, cumartesi günü 2’si başkent Pekin’de, 1’i Gansu eyaletinde olmak üzere yurt dışı kaynaklı Covid-19 vakalarının tespit edildiği, ülke dışından kaynaklanan toplam vakaların sayısının 63’e çıktığı ifade edildi.