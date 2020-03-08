Çin’de corona virüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti! Bir komşuya daha sıçradı
ÇİN’de yeni korona virüsü salgınında toplam can kaybı sayısı 3 bin 96’ya ulaştı. İtalya'da ise 14 kent karantinaya alındı. Arjantin'de de corona virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs Bulgaristan'a da sıçradı. İşte Koronavirüste son durum...
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü salgınında 27 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı sayısının 3 bin 96’ya ulaştığı belirtildi. Açıklamada, cumartesi günü ülke genelinde 44 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 80 bin 695’e yükseldiği ifade edildi. Komisyon, dün gerçekleşen can kayıplarının tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı.
Taburcu edilen hasta sayısı 57 bin 65’e çıktı: Ülke genelinde şu ana kadar taburcu edilen hasta sayısının ise 57 bin 65’e çıktığı belirtildi. Komisyonun açıklamasında, cumartesi günü 2’si başkent Pekin’de, 1’i Gansu eyaletinde olmak üzere yurt dışı kaynaklı Covid-19 vakalarının tespit edildiği, ülke dışından kaynaklanan toplam vakaların sayısının 63’e çıktığı ifade edildi.
Bulgaristan'a da sıçradı: Bulgaristan’da ilk koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Bulgaristan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle incelenen 70 vakanın 4'ünde virüse rastlandığı bildirildi. Öte yandan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkede ilk Kovid-19 vakalarının kayda geçmesi üzerine kabineyi olağanüstü topladı.
Arjantin'de ilk ölüm: Arjantin'de de corona virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, bir kişide koronavirüs tespit edildi. Latin Amerika'da ilk Brezilya’da görülen virüsün bulunduğu ülkelerde virüse yakalanan kişi sayısı artıyor. Virüsün bulaştığı kişi sayısı Ekvador'da 13, Brezilya'da 8, Meksika ve Şili'de 5 Arjantin'de 2'ye yükseldi.