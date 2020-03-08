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İsrail Savunma Bakanı İstiklal Marşı'nı paylaşıp 'Filistin'e özgürlük' yazdı! Gerçek çok başka

İSRAİL Savunma Bakanı Naftali Bennett'in Twitter'da İstiklal Marşı'nı paylaşıp 'Filistin'e özgürlük' diye yazdığı görüldü. Şaşkınlık veren paylaşımın Türk hackerlar tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

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İsrail'de yayımlanan The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Naftali Bennett Türk hackerlar tarafından fena hacklendi.

The Times of Israel'in paylaştığı görsellere göre hacklenen hesaptan Cumartesi sabahına doğru saat 02:00'da "Filistin'e özgürlük" ifadesinin yanı sıra Türk bayrağı ile Mehmet Akif Ersoy'a atıfla İstiklal Marşı'nın sözleri paylaşıldı.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in hesabından bu tweetlerin atılmasından kısa bir süre sonra bu paylaşımların silindiği görüldü.

Gazetenin haberinde Bennett'in telefonunun mu hacklendiğinin yoksa internet tarayıcısı üzerinden mi hacklendiğinin net olmadığı belirtildi.

Ayyıldız Tim'in işi 

Ocak 2018'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski yardımcılarından Dore Gold'un hesabının da hacklendiği, bu durumu "Türk siber ordusu Ayyıldız Tim"in yaptığı aktarıldı.

BBC Türkçe

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