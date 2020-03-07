Polonya'da insan derisinden yapılan Nazi fotoğraf albümü bulundu
Polonya’da Nazilerin işlediği korkunç suçların kanıtı niteliğinde bir fotoğraf albümü antika pazarında satışa çıkarıldı. Albümün insan derisinden yapıldığı kanıtlandı. O deri, Hitler'in ilk toplama kampında öldürülen bir kurbana ait çıktı.
Polonya’daki bir antika pazarında insan derisinden yapılan Nazi fotoğraf albümü bulundu.
Nazi ölüm kampı kurbanlarının derisinden yapılan korkunç bir İkinci Dünya Savaşı albümü Polonya’da bir antika pazarında satışa çıkarıldı. Albümü satın alan kişi kapaktaki dövmeyi ve insan saçını fark etmesinin ardından Aushwitz Anıt Müzesi’ne başvurdu.
Polonya’da İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin işlediği korkunç suçların kanıtı niteliğinde bir fotoğraf albümü antika pazarında satışa çıkarıldı. Söz konusu albümü İkinci Dünya Savaşı’na ilgisi olduğu için satın alan ve ismi açıklanmayan kişi, kapakta dövme ve insan saçına benzer yapıların bulunduğunu fark etti. Aynı zamanda albümün çok kötü kokmasında da rahatsız olduğu için durumdan şüphenelerek Aushwitz Anıt Müzesi’ne başvurdu. Müze uzmanları, albümün kapağını ve bağlayıcılığını analiz etti.
Buchenwald'daki bir mahkumun derisi
Kapak derisinin Almanya'daki Nazi toplama kampı Buchenwald'da öldürülen bir mahkumdan geldiğini doğrulayan uzmanlar, “Şüphesiz ki bu insanlığa karşı işlenen en büyük suçların kanıtı” açıklamasını yaptı.
Hitler'in ilk toplama kampı
Almanya sınırları içerisindeki en büyük toplama kamplarından biri olan Buchenwald Toplama Kampı Haziran 1937 ile Nisan 1945 yılları arasında Weimar yakınlarında Ettersberg'de çalışma kampı olarak işletildi. Hitler'in ilk toplama kampı olarak da bilinen Buchenwald, infazları, deneyleri ve gardiyanlarının ahlaksızlığıyla ün kazandı.