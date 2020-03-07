Polonya'da insan derisinden yapılan Nazi fotoğraf albümü bulundu

Polonya’da İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin işlediği korkunç suçların kanıtı niteliğinde bir fotoğraf albümü antika pazarında satışa çıkarıldı. Söz konusu albümü İkinci Dünya Savaşı’na ilgisi olduğu için satın alan ve ismi açıklanmayan kişi, kapakta dövme ve insan saçına benzer yapıların bulunduğunu fark etti. Aynı zamanda albümün çok kötü kokmasında da rahatsız olduğu için durumdan şüphenelerek Aushwitz Anıt Müzesi’ne başvurdu. Müze uzmanları, albümün kapağını ve bağlayıcılığını analiz etti.