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Türk bayrağını yırtan Irkçı Yunan vekil Türkiye sınırında

Yunanistan'ın Türkiye düşmanı vekili, sınıra gelerek göçmen avına çıktı. Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos, büyük bir skandala imza atmıştı.

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Türkiye'nin, sınır kapılarını açması Yunanistan'ı paniğe sevk etti.Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere biber gazı, ses bombası ve gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 2 göçmen hayatını kaybetti.Bu gelişmeler yaşanırken, küstah vekil şimdi de soluğu sınırda aldı.

Lagos, mülteci avında

Geceyi, saat 00.40'ta geldiği Meriç Nehri kıyısında geçiren Lagos, sınırı korumak için bölgede olan silahlı gruplar ve güvenlik güçleriyle fotoğraf çektirdi.AP'nin ırkçı vekili, ülkesinin sınırına dayanan göçmenleri "yasa dışı cihatçılar" şeklinde tanımlarken, bunların yakalanarak Yunan yetkililere teslim edilmesi için bölgede olduğunu söyledi.

Mülteci avlayanlar gerçek Yunan

Milislere ve askerlere yardım eden Lagos, Türkiye sınırında devriye gezen Yunan güvenlik güçlerine de destek çağrısında bulundu.Bir radyoya açıklamalarda bulunan Ioannis Lagos, milisler arasında şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir atmosferin olduğunu belirtti.Mülteci avlayanlar için "gerçek Yunan" nitelendirmesi yapan Lagos, tüm Yunanlıların sınırda devriye gezmesi gerektiğini söyledi.

Göçmenler sınırda

Öte yandan, Yunanistan sınırı göçmen yoğunluğuna sahne oluyor.Başta İstanbul olmak üzere, Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacılar, Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin bekleyişleri sürüyor.

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