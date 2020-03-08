Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis mülteciler için insanlık yapıyoruz dedi

Yunan sınırında büyük bir dram yaşanırken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Yunanistan tüm mülteci krizi boyunca insanlığını gösterdi" açıklamasını yaptı.Abone ol
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından Yunanistan'a girip oradan da Avrupa'ya gitmeye çalışan mülteciler, insanlık dışı müdahalelerle karşı karşıya kaldı.Yunan polisleri ve askerleri, sınırı geçen mültecileri yakaladıktan sonra işkence etmekten geri kalmadı.
Mültecilerin kıyafetlerini çıkarttıran Yunan güvenlik güçleri, mültecileri her şeyine el koyup dövdükten sonra Türkiye'ye geri gönderdi.
Mültecilere uygulanan zulüm ortadayken Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten çarpıcı bir açıklama geldi.
Yunanistan tüm insanlığını gösterdi
Miçotakis, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e verdiği röportajda "Yunanistan tüm mülteci krizi boyunca insanlığını gösterdi" ifadelerini kullandı.