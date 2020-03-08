İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: CHP'li arkadaşlar kızgınlıklarına gem vurmalı

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, gündeme oturan Meclis'teki AK Partili ve CHP'li vekillerin kavgası ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Ağıralioğlu "Bugünlerde Cumhuriyet Halk Parti'li arkadaşlar fazla kızdılar. O kızgınlıklarına gem vurmak zorundalar." dedi.

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Ağıralioğlu, Meclis'te AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında yaşanan tartışmaya ilişkin, "Bugünlerde Cumhuriyet Halk Parti'li arkadaşlar fazla kızdılar. O kızgınlıklarına gem vurmak zorundalar. Mecliste tartışmamıza sebep olan dilin iktidar yürüyüşünün hissiyatı olmadığını herkes bilmek zorunda." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin İl Başkanlığı tarafından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını" konulu konferansa katıldı.

Yavuz Ağıralioğlu burada yaptığı konuşmada, Tokat'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında TBMM Genel Kurulunda tartışma yaşandığını anımsatan Ağırailioğlu, özellikle bugünlerde herkesin sakin olması gerektiğini vurguladı.

Ağıralioğlu, "Cumhuriyet Halk Parti'li arkadaşlar bu aralar fazla kızdılar. O kızgınlıklarına gem vurmak zorundalar. Mecliste tartışmamıza sebep olan dilin iktidar yürüyüşünün hissiyatı olmadığını herkes bilmek zorunda. Vekilim burada. Cumhurbaşkanının konuşmasını da dinledim. Söylediklerinin üzerine de cümle kurma hissiyatını da gördüm, anladım. Ona rağmen iktidar olmak isteyenin hissesine de tahammül etmek düştü." diye konuştu.