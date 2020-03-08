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Kasımpaşa Kayseri'ye fark attı

Süper Lig mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'de 25.hafta mücadelesinde Kasımpaşa, evinde Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Küme düşmeme mücadelesi veren iki takımın maçında gülen taraf Kasımpaşa oldu.

Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 mağlup eden Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Koita, Sarlija, Ndongala, Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan kaydetti.

Konuk ekibin tek sayısı Mensah'tan geldi.

15. sıraya yükselen Kasımpaşa puanını 23 yaparken son sıradaki Kayserispor 19 puanda kaldı.

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