Rus askeri heyeti Ankara'ya geliyor

İDLİB'de Rusya ile yapılacak ortak devriyeler için yarın Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek.

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İdlib'de ateşkesin sağlanmasının ardından gözler 15 Mart pazar gününe çevrildi. Ateşkes bölgesinde başlayacak Türk-Rus ortak devriyesinin sorunsuz gerçekleştirilmesi için düzenlenecek toplantıda ana madde Rus heyetle ortak kullanılacak parola ve şifreler olacak.

Güvenli koridor tesis edilecek

Moskova'da imzalanan 3 maddelik İdlib'de ateşkes mutabakatına göre M4 Karayolu'nun kuzeyinde ve güneyinde altışar kilometre derinliğinde güvenli koridor tesis edilecek.

Ayrıntılar zirvede belli olacak

Türk-Rus ortak devriyeleri, M4 karayolunun Trumba’dan Ain-al-havr’a kadar olan kesmi boyunca başlatılacak. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller Rus askeri heyetinin başkent ziyaretinde belirlenecek.

Ortak kullanım şifreleri belirlenecek

Edinilen bilgiye göre Rus heyetiyle yapılacak, istihbarat yetkililerinin de hazır bulunacağı toplantıda, ortak devriyenin sorunsuz işleyebilmesi için iki ülke arasındaki koordinasyonu daha da geliştirme ve ortak kullanım şifreleri belirlenecek.

Birçok intikal kuralı netleştirilecek

Bu kapsamda devriyeye katılacak personel ve araç sayısı kullanılacak telsiz ve diğer haberleşme araçlarından oluşan muhabere cihazlarının ortak kodları, devriye komutası, ortak parola, kullanılacak güzergah gibi teknik içerikli birçok intikal kuralı netleştirilecek.