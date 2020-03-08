Bakan Mustafa Varank'tan Ankaralılara güzel haber! Sağlık Teknolojileri Vadisi olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var. Ankara'yı sağlık teknolojileri geliştirmede merkez şehirlerden biri yapacağız" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefleri olduklarını açıkladı. Bakan Varank son dakika olarak yaptığı açıklamada, "Ankara'yı sağlık teknolojileri geliştirmede merkez şehirlerden biri yapacağız." dedi.