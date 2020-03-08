HABER /  SPOR

Amatör küme maçında tekme tokat kavga

TOKAT Amatör küme final maçı sonunda sporcular arasında arbedeye yaşanırken, olay büyümeden polis tarafından yatıştırıldı.

Abone ol

Amatör Küme Futbol Ligi'nde Tokat 1969 Spor Kulübü ile Erbaa Gençlikspor Play-Off final maçı Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda oynandı. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda da gol olmayınca uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda Erbaa Gençlikspor 90+7 dakikada attığı golle şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım sporcuları arasında çıkan sözlü tartışma arbedeye dönüştü.

Güvenlik güçleri araya girdi
Erbaa Gençlikspor takımından bazı sporcular rakiplerine saldırdı. Yaşanan gerginlik büyümeden polis ve yöneticilerin araya girmesi ile yatıştırıldı. Kupa töreninde İl Şampiyonu Erbaa Gençlik Spor’un kupası Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Cemil Çağlar takdim etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya: Ateşkes anlaşmasının ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Siz siz olun müdürünüze bunu demeyin! Yargıtay 12 işçinin kovulmasına hak verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci tepkisi!
Rus askeri heyeti Ankara'ya geliyor
Rusya'dan Libya'da sinsi hamle! Dün gece gerçekleştirildi
Ali Babacan partiyi çarşamba günü kuruyor partinin ismi tam bomba
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beşiktaş'ı tek farkla geçti
Bakan Mustafa Varank'tan Ankaralılara güzel haber! Sağlık Teknolojileri Vadisi olacak
İstanbul Valiliği'nden Taksim açıklaması
Tekirdağ'da kadınlar kahvesi açıldı
Kasımpaşa Kayseri'ye fark attı
Ufka Yolculuk online sınav sonuçları açıklandı mı 2020
Yorumlar