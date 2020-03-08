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İran'da sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirdi

İran'ın Huzistan eyaleti Ahvaz kentine "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte içki içen 7 kişi yaşamını yitirdi.

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İran'ın güneyinde Irak sınırında bulunan Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde sahte içkiden zehirlenen 7 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Vali Yardımcısı Ali Birenvend, Ahvaz'daki bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içki kullandıklarını söyledi.

Birenvend, sahte içkiden 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve zehirlenerek tedavi altına alınan 48 kişiden bazılarının görme yetilerini kaybettiğini dile getirdi.

Zehirlenenlerden bazılarının durumunun ciddi olduğunu belirten Birenvend, ölü sayısının artabileceğini kaydetti. 

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