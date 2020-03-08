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İsrail koronavirüs ile mücadele nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı

Anadolu Ajansı

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı.

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre; İsrail turizm şirketlerinin, İsrail makamlarından, Mısır ile olan kara sınır kapısının pazar akşamı yerel saat ile 17.00'den itibaren kapatılacağına dair talimat aldığı belirtildi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken Mısır tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

25 kişide Kovid-19 tespit edildi

İsrail'de Çin, Japonya, Güney Kore, İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında yer aldığı birçok ülkeden dönen İsraillilere, 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları talimatı verilmişti.

Söz konusu ülkelerden gelen yabancıların İsrail'e girişi de yasaklanmıştı. 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; İsrail'de çoğu İtalya'dan dönen 25 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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