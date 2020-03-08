Sivas'ta Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon

Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü ile devam ederken 54'üncü dakikada Sivassporlu Fernando, Seri'nin müdahalesi ile yerde kaldı. VAR'a giden Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. Bu karar Galatasaraylı futbolcuları ve taraftarı adeta çıldırttı.

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Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Sivasspor'un atak geliştirdiği sırada Michael Seri, havadan gelen topu uzaklaştırmak isterken Fernando'ya müdahalede bulundu. Hakem Mete Kalkavan oyunu devam ettirirken, VAR hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonla ilgili olarak Kalkavan'ı uyardı. Kenara giderek pozisyonu izleyen Mete Kalkavan düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını gösterdi.

Galatasaraylı futbolcular, penaltı kararının ardından Mete Kalkavan'a itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.

Taraftar çıldırdı

Mete Kalkavan'ın bu kararı sosyal medyada da çok konuşuldu. Galatasaray taraftarı penaltı kararının doğru olmadığı gerekçesiyle maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi.