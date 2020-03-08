Sivasspor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Evinde oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sivasspor’un golleri 7. dakikada Hakan Arslan ve 59. dakikada Emre Kılınç’tan gelirken; Galatasaray’ın gollerini de 14. dakikada Falcao ve 37. dakikada Feghouli attı. Bu sonucun ardından her iki takım da ligdeki puanını 49'a yükseltti.

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3. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

7. dakikada Sivasspor öne geçti. Soldan Fatih Aksoy'un ceza alanına gönderdiği topu, kale alanındaki Hakan Arslan diziyle vurarak filelere gönderdi: 1-0

14. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Ömer Bayram'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Feghouli, topu altıpastaki müsait durumdaki Falcao'ya aktardı. Falcao, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-1'e getirdi.

27. dakikada Galatasaray önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Ani gelişen atakta Onyekuru'nun pasında Feghouli ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kalesini terk ederek açıyı kapatan kaleci Samassa, gole izin vermedi.

32. dakikada Feghouli'nin kaleyi karşıdan gören pozisyonda ceza alanı dışından etkili şutunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

37. dakikada Galatasaray öne geçti. Donk'un sağdan ceza alanına ortasında altıpasta iyi yükselen Falcao, topu kafayla Feghouli'ye indirdi. Bu futbolcunun kale alanından yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında Seri ile Fernando arasındaki ikili mücadeleyi VAR'dan inceleyen karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. Emre Kılınç'ın kullandığı penaltıda kaleci Muslera, topu çıkarmayı başardı. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Emre Kılınç, topu filelere gönderdi: 2-2

69. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Onyekuru, meşin yuvarlağı ayağından açınca kalesini terk eden Samassa, topu kontrol etti.

74. dakikada Ömer Bayram'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden vuruşunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Yatabare'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen ve sağdan ceza alanına giren Emre Kılınç'ın çapraz pozisyondan vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

88. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında ceza alanında yükselen Falcao, kale önünde topa dokunamayınca önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.

Maç, 2-2 sona erdi.

Sivasspor: 2 - 2 :Galatasaray

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Fernando (Dk. 71 Kone), Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Claudemir), Yasin Öztekin (Dk. 50 Emre Kılınç), Yatabare

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina (Dk. 82 Adem Büyük), Seri, Ömer Bayram (Dk. 77 Emre Akbaba), Feghouli, Onyekuru, Falcao

Goller: Dk. 7 Hakan Arslan, Dk. 59 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 14 Falcao, Dk. 37 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 18 Seri, Dk. 90+7 Saracchi (Galatasaray), Dk. 19 Fernando (Demir Grup Sivasspor)