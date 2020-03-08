Bakan Koca koronavirüsün bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 104 ülkede tanısı konmuş 109 bin 405 hasta olduğunu söyledi. Koca, koronavirüs konusunda Avrupa'nın önlemlerde yavaş kaldığını ifade etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs için alınan önlemler konusunda Avrupa'nın yavaş kaldığını söyledi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada dünyadaki koronavirüs vakaları konusunda bilgi veren Koca, 104 ülkede tanısı konmuş 109 bin 405 hasta olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 3 bin 689 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Koca, Türkiye'nin sıkı önlemlerle küresel tabloda vakanın görülmediği ülke olmayı başardığını belirten Koca, Avrupa'nın önlemlerde yavaş kaldığını, yurt dışından gelenlerin kurallara uyması gerektiğini kaydetti.

İşte Bakan Koca'nın yayınladığı koronavirüs tablosu;