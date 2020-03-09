Aydın Ünal'dan AK Parti'ye yeni parti uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve metin yazarı Aydın Ünal, yüzde 35'lere varan kararsız seçmenin AK Parti'nin yarattığı siyasi boşluktan yararlanacağını iddia ederek partinin kuruluş kodlarına dönmesi gerektiğini kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanlarından Aydın Ünal, Reisçi gibi görünenlerin AK Parti'nin içini boşalttığını ileri sürdü. Aynı grubun partideki farklı görüşleri ihanetle suçladığını ve ötelenen kadroların bugün yeni oluşumlara yöneldiğini belirten Ünal, AK Parti'nin boşalttığı siyasi boşluğu yeniden doldurması gerektiğini kaydetti.

Ünal, twitter'dan yaptığı açıklamada AK Parti'den boşalan siyasi alanı doldurmak için yeni partiler kurulduğunu söyleyerek kararsız seçmenin oranının yüzde 35'lerde olduğunu ileri sürdü.

Kurulan bu yeni partilerin kifayetsiz ve muhteris olarak nitelediği örgütler tarafından oluşturulduğunu da söyleyen Ünal şunları söyledi:

"AK Parti’nin siyasi alanının daralması, kifayetsiz muhteris örgütlerin ve trol zihniyetinin partiyi işgal etmesiyle başladı. Şu kurulan 2 yeni parti de AK Parti’den ayrılan değil, adeta AK Partiyi bölsünler diye malum örgütlerce ötelenen kadroların eseridir.

Şimdi bu kifayetsiz muhterisler ve troller, yeni oluşumları kendi elleriyle ürettikleri ve AK Parti’yi böldükleri yetmiyormuş gibi, yanlış stratejilerle yeni partileri büyütecekler ve AK Parti’nin alanını daha da daraltacaklar. Samimi uyarı yapanları yine ihanetle suçlayacaklar.

"Yüzde 35'lere varan kararsız seçmen..."

AK Parti’nin boşalttığı siyasi alanı tekrar doldurması elzemdir. Bu da en önce malum örgütlerin ve trol zihniyetinin tasfiyesiyle başlamalıdır. AK Parti kritik bir eşiktedir ve kuruluş kodlarına dönmezse kendi tasfiyesi kaçınılmazdır.

Yüzde 35’lere varan kararsız seçmen kitlesi yeni oluşumlarla birlikte düşünüldüğünde AK Parti için alarm durumudur. Önlem alınmazsa, sadece AK Parti değil bir hayal, bir dava, bir fırsat heba olup gidecek, etkisi on yıllar boyunca sürecektir.

"Onlar hep kazandı ve kazanacak"

Bugün “reisçi” gibi görünüp her samimi uyarıyı ihanetle suçlayan ve farklı her sesi engelleyerek bir de Türkiye’yi kaosa sürükleyen örgüt, hiç şüphesiz bunu bilinçli yapmaktadır.

Bugün “reisçi” gibi görünenler dün liberal, solcu, Amerikancı, fetöcüydüler. Bugün Cumhurbaşkanı’nın arkasına saklananlar yarın yine dönecek ve başka gücün arkasına saklanacaklar. Onlar hep kazandı ve kazanacak; kaybeden biz olacağız, Türkiye olacak.

Yaklaşan felaketi görüp susanların bir kısmının yeni oluşumlardan ikbal umduğuna şüphe yok. Ama samimi dava erlerinin A K Parti’nin karşı karşıya olduğu tehdide rağmen suskunluğu izah da edilemez af da edilemez. AK Parti giderse, muhayyilenizin ötesinde şeyler gider..."