HABER /  SPOR

Manchester derbisinde kazanan kırmızı taraf

Demirören Haber Ajansı

İngiltere Premier Lig'in 29'uncu haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Manchester United, kendi sahasında Manchester City'i 2-0 mağlup etti.

Abone ol

Old Trafford'da oynanan müsabakada gol perdesini Anthony Martial açtı. Manchester United, Martial'in 30'uncu dakikada attığı golle müsabakada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Manchester City, yakaladığı birçok gol fırsatından faydalanamazken, maçta son sözü McTominay söyledi. Scott McTominay, 90+6'ncı dakikada attığı golle maçın skorunu tayin etti: 2-0.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 45'e yükselterek haftayı 5'inci sırada kapatırken, Manchester City ise 57 puanla ikinci sırada yer aldı.

SOLSKJAER'DEN FERGUSON SONRASI BİR İLK
Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün efsanesi Sir Alex Ferguson'un ardından bir ilke imza attı. Solskjaer, hem iç sahada, hem de deplasmanda Manchester City'i mağlup ederek, bu başarıyı tam 10 sezon sonra tekrarlamış oldu.

Kırmızılar, son olarak 2009-2010 sezonunda Sir Alex Ferguson yönetiminde ezeli rakibini 2 maçta da mağlup etmeyi başarmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Erol Bulut'la söz kesti! Göreve ne zaman başlayacak
Ali Babacan canlı yayında açıkladı partinin kuruluş listesini bugün İçişleri Bakanlığı'na veriyor
Ankara'da Paşa'yı 'vatan millet' diyerek 1 milyon lira dolandırdılar
Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi açıklaması 'Adalar fayı çatırdıyor'
Yargıtay'dan FETÖ kriterleri! Madde madde sıralandı
Aydın Ünal'dan AK Parti'ye yeni parti uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
Semih Özsoy'dan teknik direktör açıklaması
Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulu listesi sızdı bomba isimler var
Bomba iddia! Koronavirüs üretilmiş bir virüs, seçkin bir ırk oluşturma planlarını
Şanlıurfa'da trafik kazası geçiren 2 öğretmen hayatını kaybetti
Ankara'da Paşa'yı 'vatan millet' diyerek 1 milyon lira dolandırdılar
Ufka Yolculuk online sınav sonuçları açıklandı mı 2020
Yorumlar