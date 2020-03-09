Corona virüs sessizliğinde gülen Juventus

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Juventus, sahasında Inter'i 2-0 yendi.Abone ol
Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Juventus, sahasında Inter'i ağırladı. Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
54. dakikada Aaron Ramsey'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle rakibini 2-0 mağlup etti. Inter'de forma giyen Daniele Padelli, 79. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetin ardından Juventus 63 puanla yeniden liderlik koltuğuna otururken, Inter 54 puanla üçüncü sırada kaldı.