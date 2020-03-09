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Corona virüs sessizliğinde gülen Juventus

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Juventus, sahasında Inter'i 2-0 yendi.

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Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Juventus, sahasında Inter'i ağırladı. Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

54. dakikada Aaron Ramsey'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle rakibini 2-0 mağlup etti. Inter'de forma giyen Daniele Padelli, 79. dakikada kırmızı kart gördü.

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Inter karşısında profesyonel kariyerinin bininci maçına çıktı.


Bu galibiyetin ardından Juventus 63 puanla yeniden liderlik koltuğuna otururken, Inter 54 puanla üçüncü sırada kaldı.

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